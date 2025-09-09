إعلان

الحكم على المتهمين في قضية "رشوة وزارة الري الجديدة".. اليوم

10:06 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

محكمة- أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري الجديدة".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ويعمل أيضًا مديرًا عامًا بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، قام بالاشتراك مع متهمين آخرين في تلقي رشاوى تمثلت في مبالغ مالية وهدايا وسبائك ذهب وعملات أجنبية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، قبلوا مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم الثالث على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذهم إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها المتهم الثالث كمقاول من الباطن، بشأن تنفيذ أعمال تكريك وتطهير سيالة "أثر النبي" بمنطقة دار السلام.

