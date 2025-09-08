إعلان

فيديو صادم يكشف تجار "البودر" في الجيزة

05:20 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

المتهمان

كتب - محمد شعبان:

منشور مدعوم بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين يستقلان دراجة نارية وهما يروجان المواد المخدرة في شوارع الجيزة، ليحوّل المشهد اليومي إلى صدمة للرأي العام.

التحريات لم تتأخر طويلًا، وحددت الأجهزة الأمنية الدراجة النارية وضبطت قائدها ومستقلها، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "البودر" وسلاح ناري (فرد خرطوش). وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

لتُسدل الستار سريعًا على الفيديو المثير، بعد أن أُحيل المتهمان للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات هيروين بولاق الدكرور فيديو الجيزة
