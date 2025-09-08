الجنح تحبس مطاردي "فتيات طريق الواحات" 4 سنوات

كتب- رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الإثنين، حُكما بمعاقبة 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر"، بالحبس 4 سنوات، في واقعة مطاردتهم 3 فتيات على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر والتسبب في إصابة اثنتين جراء تصادمهن في تريلا.

وقضت المحكمة على المتهمين بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم في الاتهام الأول، والحبس سنة مع النفاذ عن الاتهام التانى وغرامة 50 جنيها، مع إلزامهم بتعويض مدنى 100 ألف جنيه للمجني عليهن.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، للمتهمين " مازن.ن"، و " عبد الرحمن.ج"، و" مهند.ج"، و " يحيي.ع"، تهمة التعرض للمجنى عليهن" رنا إبراهيم" و "نزال يوسف" في الطريق العام، بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمداً عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطراً وأدت إلى وقوع الحادث، ما نتج عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن بعد وقوع الحادث.

وتابعت النيابة أن المتهمين أتلفوا السيارة الخاصة بالمجني عليها "رنا إبراهيم" بسبب الحادث.