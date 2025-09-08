إعلان

الجنح تحبس مطاردي "فتيات طريق الواحات" 4 سنوات

03:48 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات (2)
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات (3)
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات (10)
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات (9)
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات (8)
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات (1)
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات (4)
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات (5)
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات
  • عرض 18 صورة
    محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات (7)
  • عرض 18 صورة
    مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات (7)
  • عرض 18 صورة
    مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات (1)
  • عرض 18 صورة
    مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات (8)
  • عرض 18 صورة
    مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات (10)
  • عرض 18 صورة
    مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات (4)
  • عرض 18 صورة
    مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات (3)
  • عرض 18 صورة
    مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الإثنين، حُكما بمعاقبة 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر"، بالحبس 4 سنوات، في واقعة مطاردتهم 3 فتيات على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر والتسبب في إصابة اثنتين جراء تصادمهن في تريلا.

وقضت المحكمة على المتهمين بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم في الاتهام الأول، والحبس سنة مع النفاذ عن الاتهام التانى وغرامة 50 جنيها، مع إلزامهم بتعويض مدنى 100 ألف جنيه للمجني عليهن.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، للمتهمين " مازن.ن"، و " عبد الرحمن.ج"، و" مهند.ج"، و " يحيي.ع"، تهمة التعرض للمجنى عليهن" رنا إبراهيم" و "نزال يوسف" في الطريق العام، بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمداً عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطراً وأدت إلى وقوع الحادث، ما نتج عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن بعد وقوع الحادث.

وتابعت النيابة أن المتهمين أتلفوا السيارة الخاصة بالمجني عليها "رنا إبراهيم" بسبب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس طلاب جامعيين مطاردة فتيات طريق الواحات محكمة جنح أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة