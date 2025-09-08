كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 أشخاص بالاعتداء على فتاة حال قيامها بتصويرهم ومحاولة خطف هاتفها المحمول بالأقصر.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأقصر) وبسؤالها قررت بتضررها من (عاطل) لقيامه بتهديدها وأسرتها بإلحاق الأذى بهم لوجود خلافات سابقة بينهما، وقيامه وبرفقته (شخصان) باعتراض طريقها أثناء سيرها بالشارع، وقيامها بتصويرهم لتوثيق الواقعة ونفت خطف هاتفها المحمول.

أمكن ضبط المشكو في حقه (له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الأسباب حال تواجد الشخصين الآخرين "يرتبط بهما بعلاقة صداقة" صحبته تم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.