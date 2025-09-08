إعلان

وثقت لحظة الاعتداء عليها .. الداخلية تكشف لغز فيديو طالبة الأقصر وتضبط المتهمين

12:32 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المتهم
  • عرض 3 صورة
    المتهم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 أشخاص بالاعتداء على فتاة حال قيامها بتصويرهم ومحاولة خطف هاتفها المحمول بالأقصر.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأقصر) وبسؤالها قررت بتضررها من (عاطل) لقيامه بتهديدها وأسرتها بإلحاق الأذى بهم لوجود خلافات سابقة بينهما، وقيامه وبرفقته (شخصان) باعتراض طريقها أثناء سيرها بالشارع، وقيامها بتصويرهم لتوثيق الواقعة ونفت خطف هاتفها المحمول.

أمكن ضبط المشكو في حقه (له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الأسباب حال تواجد الشخصين الآخرين "يرتبط بهما بعلاقة صداقة" صحبته تم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو طالبة الأقصر الاعتداء علي طالبة محاولة خطف هاتف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة