إعلان

سقوط تاجر مخدرات و3 شباب وطفل في وصلة تعاطي بالقليوبية

06:37 م الأحد 07 سبتمبر 2025

المتهمون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

ضجة كبيرة على السوشيال ميديا أحدثها فيديو صادم لثلاثة أشخاص وطفل أثناء تعاطيهم مواد مخدرة في القليوبية.

الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة، ونجحت في تحديد وضبط المتهمين الأربعة، بينهم شخص له معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهم كمية من "البودر المخدر".

بالتحقيق، أقر الثلاثة بحيازة المواد بقصد التعاطي، وكشفوا أنهم حصلوا عليها من المتهم الرابع. وبمواجهته اعترف بتجارتها في المواد المخدرة وتم التحفظ عليهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعاطي مخدرات فيديو القليوبية طفل تاجر مخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان