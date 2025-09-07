سقوط تاجر مخدرات و3 شباب وطفل في وصلة تعاطي بالقليوبية

القاهرة - مصراوي:

ضجة كبيرة على السوشيال ميديا أحدثها فيديو صادم لثلاثة أشخاص وطفل أثناء تعاطيهم مواد مخدرة في القليوبية.

الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة، ونجحت في تحديد وضبط المتهمين الأربعة، بينهم شخص له معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهم كمية من "البودر المخدر".

بالتحقيق، أقر الثلاثة بحيازة المواد بقصد التعاطي، وكشفوا أنهم حصلوا عليها من المتهم الرابع. وبمواجهته اعترف بتجارتها في المواد المخدرة وتم التحفظ عليهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.