بسبب أولوية المرور.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما ممسكاً بسلاح أبيض بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (عاطل مصاب بجرح قطعي بالذراع) طرف ثان (سائق مركبة توك توك له معلومات جنائية)، بسبب الخلاف على أولوية المرور، اعتدى خلالها الأخير على الأول بالضرب مستخدماً سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها.

تمكنت أجهزة الأمن ضبط الأخير وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.