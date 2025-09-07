مزاد إلكتروني على لوحة "ر ع ب – 11".. السعر يصل إلى 450 ألف جنيه



كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من اللوحات المميزة ضمن المزايدة التي تتم عبر الموقع الرسمي للبوابة، وتصدرت لوحة "ر ع ب – 11" المزاد بعد أن وصل سعرها حتى الآن إلى 450 ألف جنيه، بمنافسة بين شخصين، على أن تنتهي المزايدة يوم 9 سبتمبر 2025.

طريقة المشاركة في المزايدات

تتيح البوابة للمواطنين الدخول على خدمة "لوحتك" واختيار الأرقام والحروف المطلوبة، ثم تقديم الطلب ليُدرج في المزاد، مع إمكانية الدفع إلكترونيًا عبر البطاقات الائتمانية أو نقدًا في البنوك حال الفوز.

وتأتي الخدمة في إطار تسهيل حصول المواطنين على لوحات معدنية مميزة بشكل إلكتروني يضمن الشفافية والعدالة في المزايدات.