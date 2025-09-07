إعلان

مزاد إلكتروني على لوحة "ر ع ب – 11".. السعر يصل إلى 450 ألف جنيه

10:06 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

بوابة مرور مصر الإلكترونية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- صابر المحلاوي:
طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من اللوحات المميزة ضمن المزايدة التي تتم عبر الموقع الرسمي للبوابة، وتصدرت لوحة "ر ع ب – 11" المزاد بعد أن وصل سعرها حتى الآن إلى 450 ألف جنيه، بمنافسة بين شخصين، على أن تنتهي المزايدة يوم 9 سبتمبر 2025.

طريقة المشاركة في المزايدات

تتيح البوابة للمواطنين الدخول على خدمة "لوحتك" واختيار الأرقام والحروف المطلوبة، ثم تقديم الطلب ليُدرج في المزاد، مع إمكانية الدفع إلكترونيًا عبر البطاقات الائتمانية أو نقدًا في البنوك حال الفوز.

وتأتي الخدمة في إطار تسهيل حصول المواطنين على لوحات معدنية مميزة بشكل إلكتروني يضمن الشفافية والعدالة في المزايدات.

مزاد إلكتروني

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مزاد إلكتروني بوابة مرور مصر الإلكترونية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم