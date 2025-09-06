إعلان

ضبط سائق توك توك تعدى على مواطن بسلاح أبيض في الإسكندرية

11:35 م السبت 06 سبتمبر 2025

قسم شرطة الرمل

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتم تحديد هوية ناشر الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، والذي أوضح أنه بتاريخ الأول من الشهر الجاري، وأثناء سيره بسيارته الملاكي، اصطدمت به مركبة "توك توك"، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة، وأثناء معاتبته قائد التوك توك نشبت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها الأخير عليه بالسب والتلويح بسلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التوك توك "بدون لوحات معدنية" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم.

جرى التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

