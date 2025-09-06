"عايز يبيع كليتي".. سارة تطلب الخلع بعد شهرين زواج في التجمع

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "سارة. م" (25 عامًا) دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع، بعد مرور شهرين فقط على زواجها، مبررة طلبها: "جوزي بيعملي فحوصات علشان يبيع كليتي".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت زوجها بطريقة تقليدية بعدما ظهر أمامها وأمام أسرتها بمظهر المتدين والملتزم، مؤكدة أن أهلها أقنعوها بأنه الزوج المناسب الذي سيحافظ عليها ويوفر لها حياة مستقرة. لكنها – بحسب قولها – اكتشفت منذ الأسبوع الأول بعد الزواج وجهًا آخر له.

وأوضحت سارة أن زوجها بدأ يتحدث باستمرار عن مشكلاته المادية وديونه، وطلب مساعدات مالية من أسرتها، ومع رفضها المتكرر بدأ يعاملها بقسوة.

وأضافت: "في يوم لقيته بيتكلم عن بيع الأعضاء، وقاللي إن دي أسرع طريقة نحل بيها مشاكلنا.. افتكرت بيهزر، لكن اكتشفت إنه واخد الموضوع جد".

الزوجة أشارت إلى أنها فوجئت بزوجها يتحدث معها لإجراء فحوصات طبية بحجة الاطمئنان على صحتها، لتكتشف أنه يطلب تحاليل خاصة بالكلى والكبد، وعندما استفسرت منه عن السبب تهرب في البداية، ثم اعترف لها بنيته بيع كليتها مقابل مبلغ مالي كبير.

وتابعت وهي تبكي: "ساعتها حسيت إني في كابوس.. إزاي جوزي اللي اخترته يضحي بيا ويعرض حياتي للخطر علشان الفلوس؟ ولما حاولت أفوقه، هددني وقاللي إن الموضوع هيتعمل غصب عني".

وأكدت الزوجة أنها تركت منزل الزوجية ولجأت إلى أسرتها التي دعمتها حتى اتخذت قرارها النهائي برفع دعوى خلع حفاظًا على حياتها، بعدما رفض زوجها تطليقها، واختتمت: "الزواج بالنسبة لي مودة ورحمة، مش تجارة في الجسد".

وحملت الدعوى رقم 238 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يُفصل فيها حتى الآن.