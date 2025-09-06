الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة بالشوم" في الزاوية الحمراء

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة أشخاص يتعدون على بعضهم بالضرب بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، وأن حقيقة الأمر مشاجرة بالشوم نشبت بين طرفين بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب خلافات حول لهو الأطفال.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحد الأشخاص من الطرف الأول بكدمات بالجسم، وإصابة آخر من بين 4 أشخاص بالطرف الثاني بكدمات مماثلة.

وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الطرف الثاني عصوين خشبيتين استُخدمتا في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.