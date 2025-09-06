إحالة متهم بـ"تنظيم نور الدين زنكي" للمفتي.. والحكم 6 ديسمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة أوراق المتهم محمد عبدالغفار الصعيدي، الشهير بـ"أبو عاصم"، في القضية رقم 12459 لسنة 2024 جنايات النزهة والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود زيدان، محمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

شملت القضية 3 متهمين وهم: سيد فايق شبل أحمد (أبو يمنى – محبوس)، ومحمد عبدالغفار الصعيدي (أبو عاصم – محال أوراقه للمفتي)، وساجد سيد فايق شبل (أبو البراء المصري – هارب).

ووجهت النيابة العامة إليهم عدة اتهامات، عن وقائع حدثت في الفترة من 2013 حتى 9 أكتوبر 2021، خارج جمهورية مصر العربية، أبرزها تسهيل التحاق عناصر بكيان مسلح خارج البلاد، بان ساعد المتهم الأول نجله على الانضمام إلى تنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بسوريا.

كما وجهت النيابة للمتهمن تهم الالتحاق بتنظيم إرهابي مسلح تلقى فيه المتهمان الثاني والثالث تدريبات عسكرية وفنون قتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وتمويل الإرهاب من خلال توفير أموال ومواد إعلامية دعائية لاستخدامها في أعمال إرهابية.