ابتهاجًا بزفاف صديقه.. عاطل يشعل النيران بدراجته النارية والداخلية تكشف التفاصيل

04:57 م السبت 06 سبتمبر 2025

كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد دراجة نارية بفتح غطاء الوقود الخاص بدراجته النارية وإشعال النيران به ابتهاجاً بحفل زفاف معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو المُشار إليه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار أثناء احتفاله بزفاف أحد أصدقائه، وأرشد عن الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية".

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.

