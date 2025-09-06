إعلان

حجز محاكمة البلوجر "بوبا اللدغة" لاتهامه ببث محتوى خادش للحكم

03:47 م السبت 06 سبتمبر 2025

محكمة- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر المعروفة بـ"بوبا اللدغة" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت الفاظاً خادشة، لجلسة 20 سبتمبر الجارى، للنطق بالحكم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة، المقيمة في القاهرة، عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر محتوى غير لائق يمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم. على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات رسمية إليها تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة البلوجر "بوبا اللدغة" بث محتوى خادش محكمة القاهرة الاقتصادية إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟