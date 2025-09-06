حجز محاكمة البلوجر "بوبا اللدغة" لاتهامه ببث محتوى خادش للحكم

كتب- أحمد عادل:

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر المعروفة بـ"بوبا اللدغة" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت الفاظاً خادشة، لجلسة 20 سبتمبر الجارى، للنطق بالحكم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة، المقيمة في القاهرة، عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر محتوى غير لائق يمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم. على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات رسمية إليها تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.