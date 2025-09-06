المرور تلاحق المتعاطين على الطرق وتضبط 122 ألف مخالفة في 24 ساعة

كتب ـ رمضان يونس:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وردع التجاوزات على الطرق والمحاور الرئيسية.

الحملات التي شنتها الإدارة العامة للمرور على كافة المحاور الطرق العامة، ضبطت خلال 24 ساعة من ضبط "122040" مخالفة مرورية متنوعة من بينها، السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، و موقف عشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما أجرت الإدارة فحوصات لـ" 1814" سائق تبين إيجابية 94 حالة تعاطى مواد مخدرة.

في السياق ذاته، واصلت الإدارة حملات مرورية انضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكن خلال 24 ساعة من ضبط 889 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها مخالفة تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة، كما تم فحص 120 سائق تبين إيجابية 10 حالات لتعاطى المواد المخدرة، وضبط12 سائق محكوم عليهم بإجمالي 15 حكم قضائي، كما تحفظت القوات على 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.