ضبط 33 مليون جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة

كتب -علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط قضايا بلغت قيمتها نحو 33 مليون جنيه.

وجاءت الجهود عبر قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار مواصلة التصدي لممارسات المضاربة على أسعار العملات وإخفائها عن التداول، لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار الاقتصاد القومي.