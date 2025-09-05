إعلان

الداخلية تغلق 124 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

02:00 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

غلق وتشميع محلات لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 124 محلًا تجاريًا على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، بسبب مخالفة قرار الغلق الصادر تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحرير 124 مخالفة للمحال غير الملتزمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة العامة.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير المطلوبة لتطبيق خطة ترشيد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترشيد الكهرباء وزارة الداخلية غلق محال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة