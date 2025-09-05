الداخلية تغلق 124 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب -علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 124 محلًا تجاريًا على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، بسبب مخالفة قرار الغلق الصادر تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحرير 124 مخالفة للمحال غير الملتزمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة العامة.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير المطلوبة لتطبيق خطة ترشيد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.