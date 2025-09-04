الأمن يكشف حقيقة التحرش بفتاة وسرقتها في القاهرة

كتب - محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها ومحاولة سرقتها بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأمكن تحديد القائمة بالنشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) وبسؤالها أقرت بادعائها الكاذب وأنها تعانى من ضائقة نفسية منذ وفاة والدتها ، وقيامها بنشر المنشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لكسب تعاطف أصدقائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.