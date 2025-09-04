الداخلية تضبط تاجر مخدرات روّع الأهالي بالكلاب الشرسة في مدينة نصر

إعلان

01:02 م الخميس 04 سبتمبر 2025

كتب - عاطف مراد:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عاطل اعتاد ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين بمحيط مسكنه في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، مستخدمًا الكلاب الشرسة في ترهيب الأهالي لحماية نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.

وأكدت المعلومات والتحريات بمديرية أمن القاهرة أن المتهم، وهو عاطل وله معلومات جنائية، استغل سكنه وفرض سطوته على السكان من خلال الترهيب بالكلاب، بالتوازي مع ترويجه كميات من المواد المخدرة.

وبعد تحديد هويته وضبطه، عثر بحوزته على 3 كيلو من مخدر الإستروكس، وكمية من مخدر الآيس، وطبنجة، وفرد خرطوش، وسلاحين أبيضين، إضافة إلى عصوين خشبيتين "شومة"، وعدد من كلاب الحراسة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بتفاصيل نشاطه الإجرامي، بينما جرى تسليم الكلاب المضبوطة إلى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقه.


