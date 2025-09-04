إعلان

النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب

12:10 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الخامس لجمعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثاني والثالث من شهر سبتمبر الجاري، في الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المنعقد بسلطنة عمان، وذلك بمشاركة عدد من النواب العموم والمدعين العامين من الدول العربية.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد النيابة العامة المصرية ما بذلته مصر من جهود في إنشاء وتجهيز المقر الدائم للجمعية بالقاهرة، وإلحاق السجل التوثيقي الرقمي لأعمالها به، فضلًا عن قيام أمانة الصندوق المصرية بعرض الموازنة المالية للجمعية عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

كما عرض الوفد المصري تجربة مصر الرائدة في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة والمحافظ الرقمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب العام المستشار محمد شوقي اجتماع جمعية النواب العموم العرب سلطنة عمان النيابة العامة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان