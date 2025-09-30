سقط من الطابق الرابع.. التصريح بدفن جثمان شخص من ذوي الهمم بعين شمس

كتب- محمود الشوربجي:

صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن جثمان شخص من ذوي الهمم، لقى مصرعه اليوم إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة عين شمس.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الشخص في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

