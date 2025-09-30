انهيار عقار قديم في شبرا دون إصابات

في لحظة مرعبة لأهالي شارع إبراهيم ناجي بمنطقة شبرا، انهار عقار قديم مكوّن من دورين خلف مستشفى الساحل، ليحول المكان إلى كومة أنقاض وسط ذهول السكان.

ورغم هول المشهد وسقوط الجدران بشكل مفاجئ، جاءت العناية الإلهية لتنقذ الموقف، إذ تبين أن المنزل كان خاليًا من السكان، ولم يُسفر الانهيار عن أي إصابات أو ضحايا.

قوات الدفاع المدني هرعت إلى الموقع بسيارتين لرفع الركام وتأمين المنطقة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا بمحيط العقار لمنع أي اقتراب لحين الانتهاء من المعاينة وإزالة آثار الانهيار.