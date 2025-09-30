شهد المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، مراسم أداء السادة القضاة المعينين بالقضاء من النيابة العامة لليمين القانونية تمهيدًا لاستلام عملهم بالمحاكم الابتدائية.

وصرح المستشار خالد فاروق، الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن مراسم حلف اليمين حضرها أعضاء مجلس القضاء الأعلى، من بينهم القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والقاضي عبد الآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والقاضي زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والقاضي ماجد جبران بطرس، رئيس محكمة استئناف طنطا.

واستهلت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة للقاضي عاصم الغايش رحب خلالها بالقضاة الجدد معبرًا عن سعادته لاعتلاءهم منصة القضاء. ووجّه سيادته القضاة بضرورة الحفاظ على سمعة قضاء مصر ليظل دائمًا في الصدارة، وحثهم على مواصلة الاطلاع والمعرفة، والالتزام بمعايير السلوك القضائي الرفيعة، وترسيخ روح الاحترام والتقدير المتبادل بين الزملاء.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة