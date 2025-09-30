إعلان

سقوط نصاب الشهادات المزيفة في مصر الجديدة.. يوهم ضحاياه بوظائف كبرى

كتب : علاء عمران

12:49 م 30/09/2025

أرشيفية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كيان تعليمي غير مرخص في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد كشفت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.

وتبيّن أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأن تلك الشهادات معتمدة وتُتيح لهم فرص عمل في شركات ومؤسسات كبرى على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير تلك الخدمات الوهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وعُثر بحوزته على: عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية خاصة بالمكان، وطلبات التحاق من المواطنين، وأختام وأكلاشيهات خاصة بالكيان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية الشهادات المزيفة مكافحة جرائم الأموال العامة الاحتيال

