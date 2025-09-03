حكاية "أم هاشم" قتلت جارتها في أوسيم: "زهقت من مشاكلها كل يوم"

كتب- صابر المحلاوي:

على الرغم من اعتياد أهالي منطقة أوسيم، التابعة لمحافظة الجيزة، سماع المشاجرات المتكررة بين سيدتين يقطنان في نفس الشارع، إلا أن تلك المرة لم تكن كسابقاتها. فما بدأ كخلاف عابر بين الجارتين، تطور تدريجيًا حتى وصل إلى لحظة انفجار لم يكن لها رجعة.

المشاحنات بين المتهمة "أم هاشم" وجارتها "حنان" كانت معروفة للجميع، جدالات لا تنتهي، نظرات غاضبة، وكلمات قاسية تُلقي بظلالها على العلاقة المتوترة. لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا، إذ بدا أن "أم هاشم" عزمت أمرها وقررت أن تنهي النزاع بطريقتها الخاصة.

في يوم الواقعة، حملت "أم هاشم" سكينًا أخفته أسفل ثيابها، وتوجهت حيث اعتادت أن تلتقي بجارتها، وما إن وقع بصرها عليها، حتى اندفعت نحوها، وسددت طعنات متتالية أصابت مناطق قاتلة بجسدها، لتسقط الضحية على الأرض غارقة في دمائها، وسط بركة من الدماء.

الجيران أسرعوا إلى مسرح الجريمة، لكن كل محاولات إنقاذ السيدة باءت بالفشل. تقرير الطب الشرعي أكد أن الطعنات كانت نافذة وأودت بحياتها في الحال.

حضرت قوة من مباحث الجيزة إلى المكان وضبط المتهمة التي لم تحاول الهرب، مبررة فعلتها: "زهقت من مشاكلها كل يوم".

النيابة العامة باشرت التحقيقات، واستندت إلى أقوال الشهود وتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي. فأقرت المتهمة بارتكاب الجريمة بدافع "الخلافات المستمرة"، لتوجَّه إليها النيابة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

وبعد معاينة الطب الشرعي، وتوثيق الشهود، وجّهت النيابة العامة للمتهمة تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، قبل أن تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات.