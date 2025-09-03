إعلان

ضبط شخصين يحتالان بأوهام استخراج الجن والسحر داخل مبانٍ مهجورة

04:19 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

ضبط شخصين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقاطع فيديو جرى تداولها عبر إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها شخصان يترددان على مبانٍ مهجورة لإيهام المتابعين بقدرتهما على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وأوضحت التحريات أنه جرى تحديد وضبط القائمين على الصفحة، وهما شابان أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظة الدقهلية، وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهما، إلى جانب أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، ومحافظ إلكترونية تضم مبالغ مالية.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات بنشر تلك المقاطع عمدًا عبر صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جذب المزيد من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

اقرأ أيضًا:

"صاحبي قالي أختي اتعاكست".. ماذا قال "طفل المرور" في اتهامه باستعراض القوة؟ | نص تحقيقات

"الذئاب كشفت الجريمة".. قصة مقتل "شيماء" وابنتها على يد زوجها العرفي وشقيقه

"رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط ميكانيكي سرق دراجة نارية بالإسكندرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شخصين الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان