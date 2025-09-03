ضبط شخصين يحتالان بأوهام استخراج الجن والسحر داخل مبانٍ مهجورة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقاطع فيديو جرى تداولها عبر إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها شخصان يترددان على مبانٍ مهجورة لإيهام المتابعين بقدرتهما على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وأوضحت التحريات أنه جرى تحديد وضبط القائمين على الصفحة، وهما شابان أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظة الدقهلية، وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهما، إلى جانب أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، ومحافظ إلكترونية تضم مبالغ مالية.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات بنشر تلك المقاطع عمدًا عبر صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جذب المزيد من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

