كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص -مقيم بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة.

وقيام المتهم بالاستيلاء على أموالهم وعدم التزامه بذلك، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.