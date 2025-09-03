كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة بشمال القاهرة، تجديد حبس مستأجر وزوجته في اتهامهما بقتل مالك عقار لسرقة مسكنة في المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتسلمت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، والتي أكدت أن المتهمين قاما بتعذيب المجني عليه "بدوي بيومي" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقام المتهمين بفقأ عين الضحية وتكبيله والتعدى عليه بالضرب مما أسفر عن تكسير ضلوعه داخل شقته بغرض السرقة.

وتابعت التحريات أن المجني عليه كان دائم العطف على المتهمين بسبب حالتهم المادية الصعبة، لكنهما استغل إحسانه لهما وقرروا سرقته والفرار من المنزل، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

وكان نجل الضحية روى لـ"مصراوي" تفاصيل الجريمة،" أنا مش عارف هما عملوا فيه كده ليه؟ علشان يسرقوا مواعين وكام جنيه، دا كان بيستلف مني أنا وأخواتي علشان يجيب لبنتهم البامبرز ويقولنا على روح أمكم".

وتابع:"جسم والدي من التعذيب كان مفيش عظام كأن عربية داست عليه، دي مش مجرد جريمة سرقة دا انتقام من اللي ساعدهم".

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود جريمة قتل في دائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة مالك عقار يُدعى "بدوي ب" مكبلة بالحبال ومصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد أودت بحياته، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة مستأجر الطابق الأرضي يُدعى "محمود س." وزوجته لسرقة مقتنيات المنزل، وأمكن ضبط المتهمين.