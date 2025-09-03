كتب - علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية ضربة قوية للعناصر الإجرامية المتورطة فى جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى يضم (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بالشرقية. وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة مسرحًا لنشاطهم الإجرامى فى جلب كميات ضخمة من الأقراص المخدرة والمواد الخام لإعادة تدويرها تمهيدًا للإتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (370 ألف قرص مخدر لعقارى "الترامادول والكبتاجون")، و(325 كجم من مسحوق العقارين المخدرين)، و(325 كجم من المواد الخام)، فضلًا عن الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة تدوير الأقراص. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو (240 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

