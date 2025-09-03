إعلان

الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا وبحوزته أقراص مخدرة بـ240 مليون جنيه فى الشرقية

12:12 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:
وجهت وزارة الداخلية ضربة قوية للعناصر الإجرامية المتورطة فى جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى يضم (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بالشرقية. وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة مسرحًا لنشاطهم الإجرامى فى جلب كميات ضخمة من الأقراص المخدرة والمواد الخام لإعادة تدويرها تمهيدًا للإتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (370 ألف قرص مخدر لعقارى "الترامادول والكبتاجون")، و(325 كجم من مسحوق العقارين المخدرين)، و(325 كجم من المواد الخام)، فضلًا عن الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة تدوير الأقراص. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو (240 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المواد المخدرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة