30 نوفمبر.. استئناف مرتضى منصور على تغريمه 15 ألف جنيه في سب خالد يوسف

حددت محكمة مستأنف العجوزة جلسة 30 نوفمبر، لنظر أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على تغريمه 15 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف، والذي يطالب فيها بإلغاء أحكام الغرامة الصادرة بجلسة 21 سبتمبر.

وقضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.

وتعود الواقعة إلى تقديم المخرج خالد يوسف بلاغًا للنيابة العامة ضد مرتضى منصور، وبعد التحقيق في البلاغ، أحالته النيابة إلى المحاكمة بتهمة ارتكابه جريمة السب والقذف والتشهير والطعن في الأعراض بحق خالد يوسف وزوجته.



