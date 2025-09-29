انتقام عائلي.. شقيقان يشعلان النار في سيارة شقيقهما بسبب ميراث

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز اشتعال النيران في سيارة بمدينة الصف، حيث تبين أن شقيقين أشعلا النيران في سيارة شقيقهما الثالث بسبب خلافات حول الميراث.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الصف تفيد بإشعال النيران في إحدى السيارات بدائرة المركز، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي صاحب السيارة المحترقة، حيث قاما بسكب مادة قابلة للاشتعال على السيارة وإشعال النيران بها انتقامًا منه إثر خلافات عائلية على الميراث. تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق.

