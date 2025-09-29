قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي في القضية رقم 11801 لسنة 2024 جنايات دار السلام، لجلسة 24 نوفمبر لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه في الفترة من 2014 وحتى 4 يونيو 2021، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجهت للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمساهمة في تحقيق أهدافها. كما وُجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والثامن والخامس عشر تهم مد الجماعة بمعونات مادية وأموال وأسلحة، ووجه للمتهم السابع عشر تهمة حيازة مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات، وللمتهم الخامس عشر وآخرين تهم حيازة أسلحة نارية.

