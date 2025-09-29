إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مثير لسائق يهدد ميكروباص في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:24 م 29/09/2025

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتعدى بالسب على سائق ميكروباص ويهدده بالإيذاء في الإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة العطارين.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة مع قائد الميكروباص حول أولوية تحميل الركاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وزارة الداخلية تهديد سائق ميكروباص خلافات

