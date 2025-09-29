كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والنصب بدعوى العلاج الروحاني، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت المعلومات والتحريات قيام المتهم، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك السحر، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول تبين بفحصه الفني احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في ممارسة أعمال الدجل.

وبمواجهته، أقر المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.