كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شابان في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المواد المخدرة، بينما يحمل أحدهما سلاحًا أبيض، في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في المقطع، وتبيّن أنهما (عاملان – لهما معلومات جنائية – من متعاطي المواد المخدرة – مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "مطوة".

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.