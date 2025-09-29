10 ملايين جنيه حصيلة جديدة من تجارة العملات خارج السوق



استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد،



أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت نحو (10 ملايين جنيه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة المختصة.



وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حمايةً للاقتصاد القومي، ولضبط منظومة الأسواق المصرفية في البلاد.