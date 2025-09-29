تريند المهندسين.. فتاة تعتدي على سائق تاكسي والنيابة تصدر قرارها

كتب – صابر المحلاوي:

استدعت نيابة شمال الجيزة سائق التاكسي بطل فيديو مشاجرة سيدة المهندسين، لسماع أقواله كمجني عليه في الواقعة، بعد اتهامه السيدة بالتعدي عليه بالضرب والسب بسبب خلاف على أولوية المرور.

وقررت النيابة حجز الفتاة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، لاتهامها بالتعدي على السائق في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، عقب مشادة نشبت بينهما بسبب أولوية المرور.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفتاة عقب تداول مقطع فيديو يظهر تعديها بالضرب والسب على سائق التاكسي، حيث أظهر الفيديو الفتاة وهي تهاجم السائق وسط الشارع في مشهد أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار

أول بيان رسمي من النيابة العامة في سرقة أسورة المتحف المصري

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح تعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة