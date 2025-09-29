أصدرت وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بيانا، أكدت خلاله أنه في إطار تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد العناصر الإجرامية بفرض السيطرة على الأهالي بإحدى القرى بقنا وممارسته أعمال البلطجة وإطلاقه أعيرة نارية لترويع الأهالي داخل أحد الأسواق التجارية بذات القرية.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق الحكم عليه وإتهامه في جنايات "سلاح– سرقة بالإكراه– ضرب– إطلاق أعيرة نارية".



وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم تتبعه وتحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه، وضُبط بحوزته "بندقية آلية – كمية من المواد المخدرة حشيش– شابو "، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.