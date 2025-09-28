بسبب ركن سيارة.. مالك مقهى يهدد طالبًا بسلاح أبيض في الشرقية | فيديو

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين، أحدهما يحمل سلاحًا أبيض بمحافظة الشرقية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري، تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم من أحد المواطنين (طالب) بتضرره من أحد الأشخاص (مالك مقهى – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز)، لقيامه بالتعدي عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض إثر مشادة كلامية بينهما، بسبب قيام المجني عليه بإيقاف سيارته أمام المقهى المملوك للثاني.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه بسبب الخلافات المذكورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.