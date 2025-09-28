الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة لصَّي توك توك في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مطاردة أحد أفراد الشرطة بمساعدة سيارة ربع نقل لمستقلي مركبة "توك توك" تم الإبلاغ عن سرقتها بالإكراه بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 الجاري، وأثناء سير (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بالمركبة الخاصة به، قام شخصان باستيقافه وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن بدائرة القسم، وعقب وصولهما قاما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على المركبة منه بالإكراه، ثم فرا هاربين على طريق الواحات.

واستغاث المجني عليه بالأهالي، وأحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة للمرور الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة، حيث تم ملاحقة المتهمين بمساعدة الأهالي وقائد سيارة ربع نقل، وتمكنوا من ضبط أحدهما عقب اصطدامهما بالدراجة النارية الخاصة بفرد الشرطة، كما تم استيقاف المركبة وضبط المتهم الآخر، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار

أول بيان رسمي من النيابة العامة في سرقة أسورة المتحف المصري

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح تعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة