الشرطة توضح حقيقة فيديو تضرر المواطنين من غلق مدخل انتظار بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام شخصين بوضع سلسلة حديدية على مدخل مكان انتظار أسفل أحد الكبارى بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن، كما أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما فردا أمن بإحدى الشركات، ومقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمناقشتهما، أقرا بأن الشركة محل عملهما قامت باستئجار المكان المشار إليه من إحدى الجهات الحكومية، وتقوم حاليًا بتجهيزه لاستخدامه كمكان لانتظار السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.