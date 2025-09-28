رفع 35 سيارة ودراجة نارية مهملة من شوارع القاهرة والجيزة

كتب - علاء عمران:

عزّزت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها الميداني بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية على مدار اليوم، وتمكنت من رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وفي السياق ذاته، شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي كافة الجهات المعنية، ضمن خطة الوزارة لتحقيق السيولة المرورية وإزالة كل ما يشوّه المظهر الحضاري للطرق.