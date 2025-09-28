إعلان

الداخلية تضبط 981 دراجة نارية لمخالفة ارتداء الخوذة

كتب : علاء عمران

11:54 ص 28/09/2025

مخالفة ارتداء الخوذة

كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 981 مخالفة مرورية لقائدي الدراجات النارية، لعدم الالتزام بارتداء الخوذة الواقية.
كانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة حفاظًا على سلامتهم، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات الالتزام بالسير داخل الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنبًا للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة، وحرصها الدائم على الحفاظ على أرواح المواطنين.

