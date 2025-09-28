محكمة الأسرة تفصل دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة ابنتيه.. اليوم

تصدر محكمة الأسرة حكمها اليوم في دعوى لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد ضد طليقته، والتي تتعلق بضم حضانة ابنتيه "جوليا" و"لي لي" بعد بلوغهما السن القانوني.

وكشف المحامي محمد رشوان أن ابنتي سعيد تغيبتا عن جلسات المحكمة، رغم إعلانهما بمواعيد الحضور للعرض على خبيرين نفسي واجتماعي لتخييرهما بشأن الحضانة.

يُذكر أن المحكمة كانت قد شطبت سابقًا الدعوى المقامة من طليقة إبراهيم سعيد، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، لعدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما قررت جهات التحقيق في وقت سابق إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، بعد قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.