الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول عن ضباط شرطة منية النصر

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يزعم خلاله أحد الأشخاص قيام ضباط مركز شرطة منية النصر بالدقهلية بإحداث تلفيات بشقته وحجز سيارته الميكروباص دون وجه حق.

وأكدت الوزارة أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 22 الجاري تم استهداف نجلي القائم على النشر وآخر وفق إجراءات مقننة لارتكابهم واقعة سرقة بالإكراه، ولدى مشاهدة أحد نجليه للقوات حاول الهرب بالسيارة الميكروباص المشار إليها، فتم التحفظ عليها في حينه.

وأضاف البيان أن ناشر المقطع افتعل الواقعة ونشر الفيديو على خلاف الحقيقة في محاولة منه لعرقلة جهود الأجهزة الأمنية عن ملاحقة وضبط نجليه، مشيرًا إلى أنه في وقت لاحق تم ضبط اثنين من المتهمين إلى جانب القائم على النشر لادعائه الكاذب، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.