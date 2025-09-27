قرار جديد من الجنايات بشأن 41 متهمًا في قضية "خلية النزهة"

قرار جديد من الجنايات بشأن 41 متهمًا في قضية "خلية

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقد ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية النزهة الإرهابية"، لجلسة 8 نوفمبر المقبل للشهود.

وكشفت النيابة العامة، أن المتهمين من الأول إلى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات. وقد تولى هؤلاء قيادة جماعة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تسعى لتطوير الجماعات المسلحة.

وأسندت النيابة للمتهمين من السادس إلى الحادي والعشرين تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، ووجهت لجميع المتهمين تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.

وُجهت كذلك إلى المتهمين 12 و13 و14 و15 و16 و30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع في قتل آخرين. كما وجهت لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بُعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.