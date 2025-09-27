1572 قضية نقل و4003 سرقة كهرباء.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته المكثفة



كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 1.572 قضية متنوعة بقطاع النقل والمواصلات، و4.003 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد، و481 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما تم ضبط 225 قضية متنوعة في قطاع التعمير والمجتمعات الجديدة، شملت مخالفات مبانٍ ومحلات بدون ترخيص وتنفيذ قرارات إدارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية المكبرة بجميع المحافظات.

