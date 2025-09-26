إعلان

الداخلية: ضبط عنصرين غسلوا 15 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية

كتب- علاء عمران:

09:37 م 26/09/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية لإضفاء الصبغة القانونية عليها.

وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهمان بمبلغ يقارب 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجرة غير شرعية غسل الأموال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
قريبًا.. عودة باسم يوسف