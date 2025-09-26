الداخلية: ضبط عنصرين غسلوا 15 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية لإضفاء الصبغة القانونية عليها.

وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهمان بمبلغ يقارب 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.