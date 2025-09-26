إعلان

"زعموا تصوير فيديو داخل حجز".. القبض على صانع محتوى وصديقه في القاهرة

كتب- علاء عمران:

09:34 م 26/09/2025

القبض على صانع محتوى وصديقه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله صانع محتوى وبصحبته آخر زعما أنهما داخل غرفة حجز بأحد أقسام الشرطة.

بالفحص، تبين عدم صحة الادعاء، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما عاملان – أحدهما صانع محتوى – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم في التصوير.

وبمواجهتهما، أقرا بأنهما قاما بتصوير الفيديو داخل مشغل قماش يعمل به أحدهما عقب انصراف العاملين، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صانع محتوى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
قريبًا.. عودة باسم يوسف