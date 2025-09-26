"زعموا تصوير فيديو داخل حجز".. القبض على صانع محتوى وصديقه في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله صانع محتوى وبصحبته آخر زعما أنهما داخل غرفة حجز بأحد أقسام الشرطة.

بالفحص، تبين عدم صحة الادعاء، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما عاملان – أحدهما صانع محتوى – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم في التصوير.

وبمواجهتهما، أقرا بأنهما قاما بتصوير الفيديو داخل مشغل قماش يعمل به أحدهما عقب انصراف العاملين، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.