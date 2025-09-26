نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص مجرد من ملابسه العلوية يزعم توصله لعلاج مرض السكري من خلال إيذاء الحيوانات الأليفة "القطط" بمحافظة الإسماعيلية.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسماعيلية، كما أسفر فحص الحساب المستخدم في نشر الفيديو عن قيامه ببث العديد من المقاطع التي تتبع النهج ذاته، بالإضافة إلى فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وأحالته للجهات المختصة للتحقيق.