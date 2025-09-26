إعلان

إنقاذ مصاب بحالة اختناق في حريق عقار بالمعصرة

كتب : محمد شعبان

10:00 ص 26/09/2025

حريق يلتهم شقة - أرشيفية

حالة من الرعب عاشها أهالي منطقة المعصرة بعد اندلاع حريق في عقار مكون من 4 طوابق بشارع النصر البحري.

النيران اشتعلت في الدور الأرضي، ودفع مدير غدارة الإطفاء بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الطوابق.

وخلال عمليات الإطفاء، أُصيب شخص بحالة اختناق، تلقى الإسعافات اللازمة في موقع الحادث، وغادر دون الحاجة لنقله للمستشفى.

الجهات المختصة بدأت الفحص للوقوف على أسباب الحريق، وسط متابعة الأهالي للحظة بلحظة حتى تمام الإخماد.

